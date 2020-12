L'associazione 'Mi fido di te' lancia '365 giorni di coccole', il contest fotografico per "dare una zampa ai pelosetti meno fortunati"

In attesa dell’ufficializzazione dell’unione fra l’Associazione Mi Fido di Te di Rodi Garganico e una forte componente di volontarie di Vico del Gargano, unite per la lotta contro la piaga del randagismo che purtroppo ancora adesso colpisce il territorio, nasce una nuova e vivace iniziativa al fine di responsabilizzare la popolazione ed aiutare i pelosi meno fortunati.

Si tratta di un contest fotografico dal nome ‘365 giorni di coccole’ e sta già riscuotendo molto successo dal Nord al Sud Italia. In particolare, grande sensibilità la sta dimostrando proprio il territorio garganico, a partire dai proprietari di animali da compagnia fino ai volontari stessi o semplicemente le persone sensibili al problema. Un grande gesto solidarietà che fa ben sperare nel cambiamento e soprattutto nel rispetto delle leggi.

“Il contest – spiegano i componenti dell’associazione Mi Fido di te - ha come obiettivo quello di dare una zampa ai pelosetti meno fortunati, quelli trovati sui cigli della strada, quelli incidentati, quelli malati. Si tratta di prenotare il nostro calendario 2021 (che possiamo far arrivare in tutta Italia con spedizione postale), offrendo in cambio una piccola donazione, e scattare una fotografia del proprio amico a 4 zampe con il calendario stesso, inviandocela sui social entro il 31 gennaio 2021”.

“L'effetto sarà doppio: il ricavato delle donazioni sarà utilizzato per acquistare farmaci, cibo, coperte e sostenere tutte le immense spese che ci sono dietro il volontariato animalista; la foto più bella diventerà la copertina dell’edizione 2022 del nostro calendario associativo”.

Tutte le foto che parteciperanno al contest saranno pubblicate sui canali social Instagram e Facebook dell’Associazione e nel frattempo trascorrerete un anno intero in compagnia del nostro colorato calendario, che vi farà conoscere i cagnolini e i mici del Gargano che, da randagi di paese, sono diventati membri di splendide famiglie durante questo atipico 2020, l'anno delle difficoltà.