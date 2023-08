A Vico del Gargano tutti al campo scuola 'Anch'io sono la Protezione Civile'

Rendere i ragazzi consapevoli del ruolo attivo che ognuno può svolgere, a partire dai piccoli gesti consapevoli di ogni giorno, per la tutela dell’ambiente, del territorio e della collettività. E’ stato questo l’obiettivo del campo scuola ‘Anch’io sono la Protezione Civile’, iniziativa promossa dal Dipartimento della Protezione Civile Nazionale e organizzata dai volontari della Protezione Civile di Foggia ‘A. Gramazio’ presso la base aeronautica di Jacotenente di Vico del Gargano, che ha coinvolto ragazzi di età compresa fra i 10 e i 16 anni.

Il personale dell’Ufficio Circondariale Marittimo - Guardia Costiera di Vieste ha fatto visita ai giovanissimi del campo che hanno partecipato con entusiasmo alle attività proposte. Nel corso della giornata sono state fornite informazioni e consigli afferenti alla sicurezza della balneazione e, nello specifico, ai corretti comportamenti da tenere sulle spiagge e in mare al fine di salvaguardare non solo l’incolumità propria e degli altri bagnanti ma anche l’ambiente costiero e marino. Inoltre sono state illustrate quelle che sono le attività della Guardia Costiera ed è stato fatto un focus sul ruolo delle Capitanerie di porto all’interno del sistema di Protezione Civile.

“Un’esperienza importante e formativa per i giovani partecipanti - fanno sapere dall’Ufficio Circondariale Marittimo di Vieste – che grazie al contributo della Guardia Costiera, hanno potuto apprezzare l’importanza di operare quotidianamente, anche con piccoli gesti, per la tutela della vita umana in mare e dell’ambiente marino e costiero”.