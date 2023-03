Viale Cappuccini torna a senso unico: "Rimosso privilegio pericoloso alla circolazione stradale"

A San Giovanni Rotondo da oggi la circolazione in viale Cappuccini, la strada che porta al convento e all'ospedale di San Pio, potrà essere nuovamente percorsa in un unico senso di marcia. La circolazione torna così alla normalità.

Per questo motivo tutti i permessi rilasciati ai proprietari di veicoli residenti in quella zona sono dichiarati nulli o revocati. E i possessori dei ‘permessi di transito in deroga' rilasciati ai residenti, sono invitati a consegnare i pass presso il comando della polizia locale e a non farne uso, pena sanzioni

“Non è stato semplice ma finalmente abbiamo rettificato una anomalia che era contro ogni logica. Si è riportato la viabilità di Viale Cappuccini alla normalità. Si è cancellata una norma fantasiosa che cozzava con le norme del codice della strada e si è rimosso un pericolo alla circolazione stradale. Ora altro traguardo da raggiungere sarà quello di dotare questa città di varchi elettronici per il controllo della circolazione” il commento dell’assessore al Trasporto, viabilità e parcheggi, Giuseppe Siena.

A chi ha fatto notare al componente della Giunta comunale che “il traffico di un intero quartiere andrà a confluire sul traffico turistico ed ospedaliero aumentando ingorghi ed inquinamento nella giungla di parcheggiatori (abusivi e non) bus di carico e scarico (abusivi e non), accattoni e non meglio precisati soggetti che rallentano traffico braccando i turisti…", l'ingegnere Siena ha risposto così: “Io ho guardato solo di rimuovere un incomprensibile privilegio pericoloso non contemplato dal codice della strada”, e ancora: “Mi confortano i numerosi post favorevoli che mi fanno pensare che ho visto giusto".

“Purtroppo quello che tu chiami privilegio è un’esigenza di chi vive in un quartiere dove gli sbocchi stradali previsti o non sono mai stati aperti o sono occupati. Anche per acquistare un medicinale bisogna fare un giro di 4 km totali. Quindi non mi sembra corretto parlare di privilegio". la contro risposta.