'Un viaggio da sclero' arriva in Puglia, Celle dà il benvenuto a Michele: "Grazie per il tuo coraggio"

Ha varcato il confine della Puglia oggi Michele Agostinetto, 44enne affetto da Sclerosi Multipla, che ha scelto di compiere un’impresa per rendere visibile una malattia “invisibile a chi non ne soffre”. Ha trascorso un anno intero sdraiato a casa perché non riusciva a muoversi e poi ha deciso di alzarsi e percorrere 2mila chilometri, da Nord a Sud. ‘Un viaggio da sclero’ per sensibilizzare le persone che incontra sulla sua strada.

È partito da Valdobbiadene in Veneto per arrivare a Santa Maria di Leuca. “Lo faccio per far conoscere alle persone che incontrerò il coraggio, per aiutare la gente a dare importanza alle piccole cose e per visitare luoghi che probabilmente non potrò mai più permettermi di percorrere”, ha scritto sul sito www.unviaggiodasclero.it, che è anche il suo diario di bordo.

Le tappe sono 87, con una media giornaliera di 26km da percorrere, con uno zaino che pesa mediamente 12 chili. Ma la difficoltà più grande è la sclerosi multipla, “per la quale fatica e caldo sono la vera criptonite. Ma se fosse stato facile non avrebbe avuto senso farlo”.

Celle di San Vito è la 59esima tappa. A dargli il benvenuto nel comune più piccolo della Puglia il sindaco Palma Maria Giannini, che lo ha stretto in un abbraccio: “Grazie per questa dimostrazione di coraggio”. A salutare il suo arrivo, un comitato di accoglienza composto dall’amministrazione e dallo staff dell’InfoPoint. Palloncini e taglio del nastro simboleggiano il suo arrivo in Puglia. “Domani provo a ripartire ma oggi è comunque un giorno speciale!”, ha scritto sui social. Le prossime tappe in provincia di Foggia sono Troia, Lucera, San Severo, Stignano, San Giovanni Rotondo, Monte Sant’Angelo, Manfredonia e Zapponeta. “Non c’è strada troppo lunga – si legge sulla maglietta di Michele - per chi cammina lentamente e senza fretta: non ci sono mete troppo lontane per chi si prepara a esse con la pazienza”.