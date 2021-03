Via verdi in fiore: così Monte Sant'Angelo rifiorisce per le donne

In occasione della Giornata Internazionale della Donna, il Comune di Monte Sant’Angelo e lo studio di architettura Regolo, hanno promosso 'Via Verdi in fiore'.

“Un fiore per tutte le donne della nostra città”, commenta l’assessore Rosa Palomba, che aggiunge: “Una rigenerazione per questa strada che tornerà presto a rivivere dal punto di vista commerciale sperando possa essere da esempio anche per altre vie e tornare quindi ad essere belle e accoglienti”.

50 sono, infatti, le fioriere donate da Regolo al Comune che da oggi vanno ad abbellire una via che sta per rifiorire. “È un piccolo segno per la ripartenza commerciale, economica e di riqualificazione urbana di questa via dove nasceranno numerose attività commerciali”, spiega Giuseppe Tortorici di Regolo, studio di architettura di Parma che è impegnato nella riqualificazione della via.