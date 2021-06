Traffico, smog e monopattini-scooter che sfrecciano. Antonio e Luigi vogliono aiutare i commercianti: "Pedonalizziamo via Tiberio Solis"

Antonio Franciosi e Luigi Rinaldi tornano sull'argomento dell'isola pedonale in via Tiberio Solis a San Severo

“Sperimentiamo l’isola pedonale in via Tiberio Solis”. A distanza dalla proposta di Antonio Franciosi e Luigi Rinaldi, i promotori dell’iniziativa sono tornati sull'argomento. “Avevamo raccolto ed inviato al sindaco Miglio la richiesta, sottoscritta da molti commercianti del primo tratto di via Tiberio Solis, di 'sperimentazione di un’isola pedonale' anche nella nostra città, in un sondaggio il 77% si era espresso a favore” sottolineano.

Antonio e Luigi sostengono che a settembre il sindaco aveva confermato l’intenzione di realizzala, “anche su un tratto più lungo di quello oggetto del sondaggio e che, a tale scopo, avrebbe stanziato i fondi necessari” precisano.

Oggi i promotori dell’iniziativa fanno sapere che non ci sarebbero novità a riguardo: “Questo ci rincresce perché crediamo che San Severo abbia bisogno di muoversi nella direzione giusta, cominciando da iniziative come queste che promuovano la nostra città che non sta vivendo un momento favorevole. Sappiamo che la sperimentazione di un’isola pedonale anche a San Severo non risolverebbe i problemi atavici della città, ma rappresenterebbe un simbolo di rinascita, limiterebbe l’uso smodato delle auto, garantirebbe maggiore sicurezza in zona considerato il traffico di monopattini e scooter che transitano a velocità sostenuta, fornirebbe un aiuto ai negozianti di questa via che siamo convinti vedrebbero entrare più clienti nei propri negozi, invogliati dal piacere di vedere le vetrine, camminando, senza correre rischi e respirare smog”.

Luigi e Antonio aggiungono: “Alcuni concittadini erroneamente pensano che nella nostra città ci sia già un’isola pedonale, riferendosi al cosiddetto “giro interno”, ma quella è una Zona a Traffico Limitato, cioè: “un’area nella quale viene limitato l'accesso a particolari categorie di veicoli in determinate fasce orarie”, cosa ben diversa da un’isola pedonale”

Franciosi e Rinaldi concludono: “Crediamo di aver fatto una battaglia di civiltà, siamo consapevoli che questo progetto sarebbe insufficiente per un rilancio della nostra città che necessiterebbe di iniziative culturali, agevolazioni alle attività economiche e maggiore presidio del territorio da parte delle forze dell’ordine, però speriamo ancora che possa rappresentare un buon inizio per tutti. Chiediamo al Sindaco di passare dalle parole ai fatti”.