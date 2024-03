Volontari ripuliscono via Guerrieri, via Fraccacreta e viale Colombo

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di FoggiaToday

Dieci volontari si sono riuniti domenica 17 marzo per una raccolta dei rifiuti abbandonati nei pressi di Piazza Padre Pio, nei giorni scorsi segnalata da diversi cittadini per la presenza di sporcizia e degrado.

Ecco perché La Via della Felicità di Foggia, presente sul territorio ormai da anni, ha organizzato un intervento e ha ripulito la zona, specificatamente Via Guerrieri, Via Fraccacreta e Viale Colombo raccogliendo una decina di sacchi di plastica, mozziconi, lattine, bottiglie di vetro e molto altro.

A grande sorpresa i volontari hanno ricevuto il ringraziamento dall’assessore all’Ambiente Dott.ssa Lucia Aprile, che ha voluto elogiare i cittadini foggiani per il loro contributo alla nostra città. Inoltre, due nuovi volontari si sono uniti al gruppo, a cui Marina Biancardino, responsabile de La Via della Felicità Foggia, vuole dare il benvenuto: il Sig. Matteo e la Sig.ra Donatella, Presidente dell’associazione Cittadinanza Attiva.

La Via della Felicità prende spunto dall’omonima guida al buon senso scritta dall’umanitario L. Ron Hubbard che al capitolo 12 suggeriva 'L’idea che ognuno di noi possieda una parte del pianeta e che possa e debba aiutare a prendersene cura, può sembrare esagerata e, a qualcuno, piuttosto irreale. Ma al giorno d’oggi ciò che accade dall’altra parte del pianeta, anche se lontana, può influenzare ciò che accade a casa tua'.

Chiunque desideri partecipare può contattare il numero 349 809 2540 (Marina) o può scrivere a laviadellafelicitafoggia@gmail.com. Ufficio Stampa La Via della Felicità Sezione di Foggia Tel: 349 809 2540 Email: laviadellafelicitafoggia@gmail.com