Volontari all'opera: la Via della Felicità fa splendere 'Parco San Felice'

Anche questa domenica, i volontari de 'La Via della Felicità' di Foggia si sono dati appunamento per ripulire un’altra zona della città dai rifiuti. Questa volta è toccato alla zona di Parco San Felice che, a detta dei volontari, sembrava pulito ma sotto il prato nascondeva rifiuti di ogni genere.

Infatti, i volontari hanno raccolto ogni genere di plastica, vetro, lattina, cartacce, mozziconi, pacchetti di sigarette, mascherine e molto altro per un totale di quindici sacchi. Al gruppo si sono uniti anche dei nuovi volontari che hanno deciso di dare il loro contributo per rendere la città di Foggia ancora più pulita e dare quindi un buon esempio a tutti i cittadini. Marina Biancardino, responsabile dell’iniziativa, ormai da più di un anno porta avanti l’attività settimanale e ora sta collaborando anche con i più giovani per insegnare loro già nei primi anni della loro vita a rispettare l’ambiente senza rovinarlo, con gesti incivili quali buttare i rifiuti per terra o nell’ambiente circostante che si frequenta.

Le prossime iniziative si terranno sabato 1 aprile, dalle 11:30, con gli studenti del Liceo Marconi di Foggia, nell’area circostante la scuola, e domenica 2 aprile, dalle 10:00 con ritrovo in Piazza Maria Grazia Barone dove verrà effettuato l’intervento di raccolta in collaborazione con l’associazione “Interact Club Foggia”. Per maggiori informazioni: laviadellafelicitafoggia@gmail.com