Blitz de 'La via della felicità' in via Gramsci: ripulita l'intera area

Il gruppo 'La Via della Felicità', che da mesi, ogni week-end, organizza interventi di pulizia e raccolta rifiuti nelle aree verdi della città, è entrata in azione in via Gramsci. I volontari hanno rinvenuto, oltre alla moltitudine di cartacce e plastica, anche una griglia di ferro, moltissime lattine e mascherine. Marina Biancardino, responsabile dell’iniziativa, ringrazia i volontari che in questi mesi si sono dedicati e impegnati per partecipare alle iniziative. Il prossimo appuntamento è previsto per domenica 24 aprile, alle 11, in via Martiri di Via Fani (appuntamento davanti al Liceo Volta). Per maggiori informazioni: laviadellafelicitafoggia@gmail.com