A Foggia c'è un gruppo che ha scelto la 'Via della Felicità': "Diamo il buon esempio"

I cittadini volontari de La Via della Felicità di Foggia, torneranno in campo con un altro intervento di riqualificazione presso le aree verdi di Via de Petra.

La Via della Felicità Foggia, ormai attiva da anni in città, è un gruppo di cittadini che hanno a cuore la bella città pugliese e vogliono darsi da fare per rimuovere il degrado e far risaltare ciò che di bello c’è. Per questo negli anni si sono occupati di interventi di raccolta rifiuti nelle aree verdi, ma non solo, anche di conferenze sul rispetto ambientale oltre che ha interventi di riqualificazione con i giovani della città.

Vogliono continuare a dare il buon esempio, insegnando il corretto smaltimento dei rifiuti che sicuramente non è l’abbandono in strada o su aiuole o parchi. Inoltre La Via della Felicità di Foggia fa parte del Forum Verde, promotore del 'Patto Verde' per la città, un impegno che si fonda sulla responsabilità e la fiducia reciproca per apportare quei miglioramenti ambientali.

La Via della Felicità si ispira all’omonima guida al buon senso scritta dall’umanitario L. Ron Hubbard che al capitolo 12 scriveva: “Non è necessario aumentare la sporcizia che inquina la terra e le falde acquifere, né aumentare i pericoli d’incendio nelle boscaglie, anzi, nel tempo libero si può fare qualcosa di costruttivo”.

Il prossimo intervento sarà quindi domenica 15 ottobre alle 10:30 per ripulire le aree verdi di Via De Petra, con ritrovo di fronte al Bar Terzo Millennio. Tutti i cittadini sono invitati a partecipare.

Per maggiori informazioni chiamare il numero 349.809.2540 (Marina) o scrivere a laviadellafelicitafoggia@gmail.com .