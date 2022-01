Festival di Sanremo, occhi puntati su Maria Chiara Giannetta: "Il mio desiderio è intrattenere: conta cosa dirò”

Cresce l’attesa per la 72esima edizione del Festival di Sanremo. Quest’anno, sul palco dell’Ariston, per la quarta serata della kermesse, ci sarà l’attrice foggiana Maria Chiara Giannetta ad affiancare il padrone di casa Amadeus.

“Sanremo 2022 è il Festival della gioia” ha affermato Amadeus parlando di un’edizione che torna con il pubblico in presenza all’Ariston. Conduttore e direttore artistico per il terzo anno, anche stavolta lo showman rispetta puntale la propria personale tradizione in fatto di immagine affidandosi allo stilista Gai Mattiolo.

Non è stato ancora rivelato, invece, il nome dello stilista che vestirà l’attrice Giannetta, reduce dal successo di ‘Blanca’. Come anticipato da Today.it, la giovane foggiana “potrebbe scendere indossando abiti di Giorgio Armani, stilista che ha già scelto in precedenti importanti occasioni”.

“Cercherò di essere carina ma comoda e a mio agio, con la consapevolezza che il mio desiderio è intrattenere: conta cosa dirò” ha anticipato negli scorsi giorni Maria Chiara. L’attrice non ha nascosto l’emozione per il ruolo da co-conduttrice ma neppure la sua apprensione per la scala dell’Ariston, incubo di tutti gli artisti chiamati a calcare uno dei palcoscenici più importanti d’Italia.