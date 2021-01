In via Pestalozzi una nuova sede per i vespisti: al via la campagna di tesseramento del Vespa Club Foggia Gargano

È stata inaugurata ieri a Foggia la nuova sede del Vespa Club Foggia Gargano. L'apertura del nuovo 'presidio' in via Pestalozzi è stata l'occasione per dare il via alla nuova campagna di tesseramento del club che vanta già oltre 300 associati da Foggia e provincia ed è tra i primi 20 Vespa Club d'Italia per numero di iscritti.

Nato nel 2003 da una idea di Maurizio de Vita, da sempre il Vespa Club Foggia Gargano promuove iniziative finalizzate alla diffusione del mito della Vespa. Sono diversi i raduni ai quali gli appassionati vespisti partecipano sia a livello locale che nazionale. Tra le numerose iniziative promosse in questi anni, anche le gite a carattere sociale e culturale nelle quali la diffusione del mito della Vespa si associa al desiderio di promuovere le bellezze del territorio.

La nuova sede sarà aperta ogni lunedì, mercoledì e venerdì, dalle 16.30 alle 18.30, previo appuntamento telefonico al 328.4099540 (Rino Molinaro).