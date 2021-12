I pugliesi tentano la sorte: venduti 262.895 i biglietti della Lotteria, 43.816 a Foggia

I pugliesi tentano la sorte, e sperano nel regalo di fine anno della Lotteria Italia. A meno di dieci giorni dall'estrazione del 6 gennaio, sono 262.895 i biglietti venduti finora in Puglia, dove è stato staccato il 4% dei biglietti totali distribuiti finora (circa 6,2 milioni).

Come emerge dai dati dell'Agenzia Dogane e Monopoli elaborati da Agipronews, Bari è leader tra le province con 87.632 tagliandi, seguita da Lecce con 56.335 biglietti venduti. Terzo posto per Foggia a quota 43.816, poi Taranto a 31.297 e Brindisi a 25.038. Ultima la provincia di Barletta-Andria-Trani con 18.778 tagliandi. Numeri in netta crescita per la Lotteria più antica del nostro Paese, sostenuta da Adm con l’azione del direttore generale Marcello Minenna, e del direttore Giochi numerici e Lotterie, Stefano Saracchi.

Sul piano nazionale, Roma si conferma la provincia leader nella vendita dei tagliandi per la Lotteria Italia. La Capitale, infatti, si piazza già in cima alla classifica delle province con 600mila tagliandi venduti. In pratica, finora, un biglietto su 10 dei 6,2 milioni di tagliandi già staccati in questa edizione è stato acquistato tra Roma e provincia.

Sul podio si piazzano anche Milano con 381mila biglietti (oltre il 6% del totale delle vendite in tutta Italia) e Napoli con 319mila tagliandi. Quarto posto per Torino con 250mila biglietti, seguita da Bologna - che si ferma a quota 169mila - e da Firenze, con 125mila biglietti. Buon risultato anche a Palermo, che supera i 100mila biglietti, poi Brescia e Salerno con oltre 93mila tagliandi a testa.