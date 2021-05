La variante indiana isolata dallo Zooprofilattico di Foggia: "Vaccini dovrebbero essere efficaci, fra qualche giorno i primi risultati"

Per valutare l'efficacia dei vaccini nei suoi confronti, bisognerà attendere ancora qualche giorno: "Ora possiamo valutare se i soggetti che in passato si sono ammalati di Covid, che hanno prodotto anticorpi nei confronti di Sars2, possono essere protetti anche nei confronti di questa variante. Le notizie che abbiamo dalla comunità scientifica è che i vaccini in commercio dovrebbero essere efficaci anche nei confronti di questa variante, almeno parziamente" spiega il dr Domenico Galante.