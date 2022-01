Il bel gesto di Valentina, vaschetta di gelato gratis a domicilio ai bambini in isolamento: "C'è bisogno di amore"

La storia di Valentina Gentile, titolare del bar-pasticceria-gelateria 'L'Isola dei Golosi' di Carpino, è simile a quelle di tanti meridionali costretti in giovanissima età a recidere il cordone ombelicale con la propria terra madre, per motivi di studio o di lavoro. Tuttavia, è anche la storia di chi, talvolta, risponde al richiamo delle proprie origini e fa ritorno a casa. Nel caso di Valentina, dopo 25 anni trascorsi a Milano.

"Carpino è il paese originario dei miei genitori, ci è sempre piaciuto il Sud e soprattutto vivere qua. Inizialmente sono scesa io, poi mi ha raggiunto la mia famiglia" spiega a Foggiatoday la titolare dell'attività commerciale e artigiana del gelato da 18 anni. Da dieci, invece, gestisce l'attività di via Matteotti.

La scelta di investire sul Gargano, realtà bellissima ma spinosa, in cui ogni anno si registra un forte calo demografico, si è rivelata una buona intuizione che però l'imprevisto dell'emergenza sanitaria ha ostacolato. "Ci stiamo provando, anche se non è un periodo facilissimo".

Valentina non si è mai persa d'animo. In pieno inverno, nonostante le temperature proibitive e il periodo grigio, ha pensato in qualche maniera di "entrare" nelle case dei bambini positivi al Covid regalando, a ciascuno, una vaschetta di gelato da 500 grammi di cioccolato, amarena, fragola e fior di latte. Perché "mai come in questo momento c'è bisogno di tanto amore" evidenzia.

L'iniziativa è nata con lo spirito giusto: la passione per il proprio mestiere e l'amore per Carpino. "Era una giornata soleggiata e ho pensato che sarebbe stato un bel gesto regalare un po' di gioia ai piccoli in isolamento. Così ho ricominciato a fare il gelato e ho chiesto ai carpinesi di farsi avanti. Ho contattato anche io qualcuno".

Il bel gesto ha riscosso l'apprezzamento di tante famiglie: "I bambini sono stati felicissimi, ho ricevuto tanti messaggi di ringraziamento" chiosa la titolare dell'Isola dei Golosi.