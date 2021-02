La strategia di Lopalco sui vaccini: "Prima dose a tutti e richiamo a 12 settimane"

Due le strade secondo l'epidemiologo, nel segno dello slogan 'Più vaccini per tutti' "per cambiare il corso della pandemia".

Vaccini insufficienti o non autorizzati. L'assessore regionale alle politiche della Salute Pierluigi Lopalco indica la strada alternativa agli impedimenti che stanno rallentando la campagna vaccinale anti-covid.

In virtù del fatto che per ricevere più vaccini da chi li produce ci vorrà tempo, "non ci resta che usare meglio quelli che abbiamo nei nostri frigoriferi o che avremo il prossimo mese" puntualizza Lopalco.

Due le mosse: "A parità di vaccini ricevuti potremo vaccinare più persone". L'altra è quella di "abolire le assurde distinzioni fra i vari vaccini", perché, aggiunge l'epidemiologo, "sono tutti buoni, possono tutti essere usati per tutte le categorie e tutte le età".