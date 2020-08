Esodo dei vacanzieri, al casello di Foggia la polizia locale alza il livello di attenzione: "Prudenza durante il viaggio"

E' tornata questa mattina anche a Foggia la campagna nazionale per la sicurezza sulle strade 'con Vacanze coi fiocchi'.

In questa estate insolita, dopo il lungo periodo del lockdown, aumenta il desiderio di viaggiare e di trascorrere le vacanze al mare, in montagna o comunque all'aria aperta.

In vista dell'esodo dei vacanzieri e dei foggiani verso le località turistiche - rispetto anche e soprattutto alle tragedie che si sono consumate nei primi mesi post-lockdown - dalle prime ore del mattino, presso il casello autostradale della A14, la polizia locale del capoluogo dauno ha distribuito le brochure della campagna 'Vacanze coi fiocch' con l'obiettivo di informare gli automobilisti sui rischi che corrono, invitandoli alla prudenza e al rispetto del codice della strada: dalla velocità all'utilizzo della cintura di sicurezza, al divieto alla guida del telefono cellulare.

Inoltre, parallelamente alla sicurezza stradale, occorre tener conto anche della sicurezza sanitaria mettendo in atto tutte le accortezze necessarie per tutelare la nostra salute e quella altrui.

Il richiamo è alla responsabilità di ciascuno di noi: bastano piccoli accorgimenti per ridurre i rischi per noi e per gli altri, mettendo in pratica le regole del codice della strada, osservando le indicazioni di comportamento in tutte le tappe del nostro viaggio e soprattutto rispettando gli altri viaggiatori.