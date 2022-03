A Pasqua scegli l’uovo due volte buono del Banco Alimentare della Daunia “F. Vassalli”

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di FoggiaToday

Manca meno di un mese alla Pasqua e il Banco Alimentare della Daunia “F. Vassalli” ha preparato una bella sorpresa: un uovo due volte buono. Sì, proprio così, perché le uova di Pasqua del Banco Alimentare sono prodotte e confezionate artigianalmente nel laboratorio di Cioccolateria Sociale dell’associazione di volontariato “I Diversabili” Onlus. Tra tante uova di cioccolato, scegliere quelle del Banco Alimentare significa sostenere due realtà del territorio che si impegnano quotidianamente per i più fragili: il Banco Alimentare della Daunia che recupera cibo, salvandolo anche dallo spreco, per aiutare le organizzazioni caritative che sul territorio accolgono circa 18mila persone in difficoltà e l’associazione “I Diversabili” nata a Lucera da un gruppo di genitori di ragazzi e ragazze diversamente abili, che hanno deciso di fare gruppo per condividere le difficoltà di ogni giorno. «Uno dei punti di forza dell’attività del Banco è operare condividendo l’obiettivo comune di sviluppo e benessere del nostro territorio con le altre realtà. In occasione della Pasqua ci è sembrato ideale mettere in campo questa iniziativa in sinergia con chi è sensibile al bisogno speciale da sempre, consapevoli che tali bisogni sono in continua crescita perché la realtà ci sfida continuamente. All’onda della pandemia si unisce ora la difficile situazione dei profughi di guerra, arrivati anche sul nostro territorio e assistiti da molte delle strutture caritative convenzionate con il Banco Alimentare. Uno tsunami di bisogno a cui possiamo rispondere solo con un fronte unito», afferma Stefania Menduno, presidente del Banco Alimentare della Daunia. È possibile prenotare le uova di Pasqua del Banco Alimentare della Daunia (da 300 gr., al latte o fondente, con sorpresa) entro il 27 marzo 2022 al seguente link: https://bit.ly/3u1ucig Chi vorrà, potrà scegliere anche l’uovo “sospeso” che – come il noto “caffè sospeso” che si paga e si lascia in sospeso per uno sconosciuto – si può donare ai bambini assistiti dalle organizzazioni caritative convenzionate con il Banco Alimentare della Daunia che lo riceveranno per Pasqua.