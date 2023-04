La Pasqua solidale de Il Cuore Foggia: uova e 'coccole' nei reparti: "Portare un sorriso è opera terapeutica"

'Yorokobi' è la parola d’ordine usata dai clown dottori de Il Cuore Foggia per dispensare gioia ai bambini dei reparti pediatrici e in oncologia. “La nostra associazione – spiega la presidente, Jole Figurella – è presente regolarmente nei reparti pediatrici per portare gioia e sorrisi con la clownterapia, ma la Pasqua è un’occasione speciale: non può mancare la consegna di piccoli doni simbolo di gioia. Nei giorni scorsi, nei reparti pediatrici, abbiamo iniziato a distribuire uova solidali dell’associazione e teneri peluche che raffigurano diversi animali del bosco, foresta, giungla e fattoria, oltre ai tradizionali coniglietti pasquali. Un’ulteriore consegna è stata programmata nella giornata di sabato nei reparti di neuropsichiatria infantile e chirurgia pediatrica”.

Nei giorni scorsi, inoltre, i clown dottori hanno pensato di regalare un momento di coccole e un piccolo angolo dedicato alla bellezza ai pazienti dell’Oncologia Dipartimentale di Lucera, per alleviare momenti difficili in una giornata di ricovero “Con l’allegria dei clown dottori - aggiunge Jole Figurella - e la professionalità di Claudia Coccia, un’estetista esperta, il tempo è volato e la tristezza si è allontanata. Soprattutto, la bellezza risplendeva su volti tristi e angosciati”.

“Portare un sorriso e riuscire persino a strappare una risata ad un ammalato in un momento di sofferenza, specie se è un bambino – sottolinea il Presidente del CSV Foggia, Pasquale Marchese - è non solo un'opera meritoria, ma terapeutica”.