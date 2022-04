Terza missione, l'UniFg vicina al podio: è quarta

Si è conclusa la terza Valutazione della Qualità della Ricerca realizzata dall’Anvur, l’Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca. Per il Rettore Pierpaolo Limone la performance che vede l'Università di Foggia quarta classificata a livello nazionale nell'ambito dei risultati della terza missione “è un dato straordinario con cui dimostriamo la crescente apertura e la convinta interlocuzione con il territorio con cui abbiamo un dialogo proficuo e costante. Oltre alle prime due missioni, la didattica e la ricerca, la terza missione sottolinea, appunto, il ruolo che l'Università svolge in ambito culturale, sociale ed educativo e in rapporto con le varie anime che compongono la città, sia a livello istituzionale, sia a livello produttivo. Raccogliamo i frutti di un lungo periodo di semina: penso alle numerose e costanti iniziative in tema di legalità, alle interazioni continue con le aziende del territorio, all'interscambio di idee attraverso stage e tirocini e alle iniziative di studio e ricerca, con conseguente declinazione pratica, per il contrasto alle povertà educative. A tutto questo si aggiungono le iniziative culturali e artistiche frutto di una costante programmazione. L’ateneo, inoltre, ben figura per la qualità della ricerca tra le università del Mezzogiorno in generale, e tra le università pugliesi nello specifico, oltre a essere in linea con il trend nazionale relativo alle politiche di reclutamento, fondamentali per mantenere sempre alti i parametri di eccellenza.