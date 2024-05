L'università di Foggia sogna "La città che vorrei", nell'anniversario della strage di Capaci

Una serie di eventi volti a promuovere le buone abitudini di legalità. Nel 32esimo anniversario dell'omicidio di Giovanni Falcone, l'università di Foggia in collaborazione con il Comune di Foggia e la partecipazione dell'Arcidiocesi Foggia-Bovino, del Conservatorio, dell'Accademia di Belle Arti e di numerosi Enti, Istituzioni e Associazioni del Territorio, è stata indicata dall'APENet, associazione che unisce tutti gli Atenei e gli EPR italiani in materia di Public Engagement, come una delle iniziative più interessanti a livello nazionale.

Numerosi eventi (spettacoli, conferenze, incontri, giochi, performance teatrali, concerti, street food) che si svolgeranno nel Centro storico di Foggia nei giorni 23, 24, 25 e 26 maggio.