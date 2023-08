Unifg, un premio di laurea su inclusione e bes: "Bisogna sensibilizzare gli studenti"

Si chiama ‘Inclusion 4.0’ ed è il premio di laurea che l’Università di Foggia assegnerà alla migliore tesi di laurea magistrale sviluppata sui temi dell’inclusione e dei bisogni educativi speciali.

“In una società come quella attuale, sebbene tanti passi siano stati compiuti in tale direzione – ha dichiarato la prof.ssa Cristiana Simonetti, associata in Pedagogia Generale e Sociale e delegata rettorale per i servizi agli studenti – per venire incontro alle sempre maggiori sfide del tempo presente, serve sensibilizzare maggiormente i nostri studenti e laureandi nell’assumere atteggiamenti accoglienti ed inclusivi, in grado di assicurare un placement inclusivo e una forma di benessere a quanti si trovano in situazioni di fragilità. Quale migliore incentivo, allora, se non quello di un premio che valorizzi studi e ricerche compiute su tale versante e funga da stimolo per la creazione di un progetto concreto da realizzare sullo stesso territorio in sinergia con scuole, università e associazioni”.

L’iniziativa, promossa dal Dipartimento di Studi Umanistici dell’Ateneo, è riservata ai laureati magistrali dell’ateneo dauno che abbiano conseguito il titolo di laurea negli anni 2022 e 2023 con una tesi in didattica e pedagogia speciale o, più in generale, sui temi dell’inclusione e dei bisogni educativi speciali. La migliore tesi, valutata da una commissione di esperti del settore, sarà pubblicata a spese dell’Università all’interno della collana editoriale ‘Tecnologie per l’inclusione’ edita da Progedit.

Gli elaborati, che dovranno essere presentati a partire dal 24 agosto ed entro e non oltre il 30 settembre 2023, saranno valutati da una Commissione coordinata dalla prof.ssa Giusi Antonia Toto (ordinaria di didattica e pedagogia speciale e delegata rettorale per la Formazione Insegnanti e la Formazione Continua) e dalla prof.ssa Annamaria Petito (ordinaria di psicologia clinica e delegata rettorale per le Pari Opportunità e i Bisogni Educativi Speciali), e composta da tre illustri esperti scelti in ambito accademico nazionale: la prof.ssa Silvia Maggiolini dell’Università Cattolica di Milano, la prof.ssa Arianna Taddei dell’Università di Macerata e il prof. Luigi Zurru dell’Università di Cagliari.