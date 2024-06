Uni Fg sceglie Barbara Cafarelli: sarà direttrice del Demet per il quadriennio 2024/2028

Sarà Barbara Cafarelli, professore ordinario di statistica, a guidare il Dipartimento di Economia, Management e Territorio dell'Università di Foggia per il quadriennio 2024/2028. La prof.ssa Cafarelli è stata eletta, nella giornata di ieri, con 22 preferenze. Hanno votato 22 elettori su 24 aventi diritto, con un'affluenza dell' 91,67%.

"Rivolgo le più sentite congratulazioni e gli auguri di buon lavoro alla prof.ssa Barbara Cafarelli per questo prestigioso incarico che la vedrà alla guida del Dipartimento di Economia, Management e Territorio per i prossimi 4 anni", ha dichiarato il rettore, Lorenzo Lo Muzio. "Colgo l'occasione per ringraziare il Direttore uscente, la prof.ssa Lucia Maddalena, per l'impegno profuso in questi anni. Sono sicuro che la prof.ssa Cafarelli saprà affrontare con competenza, professionalità, impegno e senso di responsabilità le sfide che il nuovo incarico porta con sé dando un apporto significativo al percorso di crescita e sviluppo della nostra Università."

"Ringrazio le studentesse e gli studenti, il personale tecnico amministrativo, le colleghe e i colleghi per la fiducia che hanno riposto in me. Un ringraziamento particolare lo dedico alla Direttrice uscente, prof.ssa Maddalena. Oggi mi è stato attribuito un grande onore. Lo affronterò con tutta me stessa", le prime parole della neo-eletta.

"È una sfida complessa ma, allo stesso tempo, una grande opportunità per riuscire ad affermare il nostro progetto di un Dipartimento che ha le sue radici nell’inclusione e nella promozione del bene comune e del territorio. Per questo, centrale è il ruolo di tutti e la nostra capacità di essere ricettivi e propositivi. Il nostro impegno è volto a rafforzare sempre più il ruolo dell’Area economica e dell’Università: ci batteremo per un’equa distribuzione di tutte le risorse e del loro impiego efficace a garantire qualità agli studenti, a chi lavora e al territorio".

"Per questo ci impegneremo a progettare insieme iniziative didattiche, scientifiche e culturali con tutti quelli che vorranno operare con noi perché, come noi, convinti che è grazie alle giovani menti che il nostro territorio si sottrarrà alla logica della predestinazione. Siamo un gruppo coeso, caratterizzato soprattutto dalla presenza di tantissimi studenti, un gruppo coeso che ha voglia di lavorare, di studiare e di proporre una visione condivisa e inclusiva di Università: un'Università aperta al territorio con un modus operandi rispettoso di ogni individualità e un ambiente di studio e di lavoro sereno e dinamico in cui ognuno possa realizzare la propria vocazione, trovare giusta valorizzazione e, soprattutto, contribuire a scrivere un futuro di successo", conclude.