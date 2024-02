L'Uni Fg rilancia il ruolo delle donne: firmato l'accordo con la Fidapa

Ieri pomeriggio, presso il Rettorato di Palazzo Ateneo, è stato sottoscritto un accordo quadro tra l’Università di Foggia e la Fidapa, Federazione Italiana Donne Arti Professioni e Affari, sezione Foggia Capitanata, finalizzato alla concreta attuazione delle reciproche missioni di promozione del ruolo della donna quale figura protagonista delle trasformazioni in atto nella società contemporanea.



Il protocollo d’intesa è stato firmato dal Prorettore Vicario, prof.ssa Francesca Cangelli e dalla Presidente della Sezione Fidapa Foggia Capitanata, avv. Antonietta Colasanto. All'incontro sono intervenute, altresì, la prof.ssa Annamaria Petito, delegata del Rettore alle Politiche di genere e di inclusione, e la prof.ssa Luigia Trabace, Presidente del Comitato Unico di Garanzia dell'Università di Foggia.

“L'Università di Foggia ha assunto da tempo un ruolo primario nella promozione della parità tra donne e uomini con azioni finalizzate a facilitare l'eliminazione delle disparità e degli stereotipi. Si tratta di un obiettivo che stiamo perseguendo con grande impegno, non solo sul piano formativo e della ricerca scientifica, ma anche attraverso il potenziamento delle reti di cooperazione sul territorio e l’adozione di strumenti operativi condivisi, con queste parole ha commentato soddisfatta la prorettore Francesca Cangelli.

"Rilanciare il ruolo delle donne per incoraggiare un cambiamento etico e culturale nel mondo del lavoro e delle professioni rappresenta senza dubbio un tassello fondamentale per la costruzione di un nuovo modello sociale proiettato verso un futuro in cui la parità uomo-donna possa trovare concreta attuazione. In quest’ottica la collaborazione con la Fidapa, sancita oggi con la sottoscrizione di questo accordo, rappresenta una opportunità per promuovere buone pratiche, scambi di esperienze e per favorire sempre più la consapevolezza collettiva sull’importanza di rimuovere le discriminazioni di genere ancora fortemente radicate nel mondo del lavoro”, ha concluso Antonietta Colasanto, presidente Fidapa Foggia.

Con l’obiettivo principale di contribuire, nel rispetto delle specifiche competenze, allo sviluppo socio-culturale del territorio, l’accordo di durata triennale è finalizzato allo sviluppo di forme di collaborazione con una particolare attenzione alla promozione della parità di genere.

In tale ottica le parti si impegnano a favorire scambi culturali nell’ambito della ricerca scientifica, della sua comunicazione e divulgazione e dell’attività didattica ad essa connessa oltre che a organizzare eventi ed incontri formativi nel territorio della provincia di Foggia quali seminari, summer school, master class, master, corsi universitari ed insegnamenti.

"Il Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni, che ho l’onore di presiedere, è pronto a collaborare con la Fidapa er la promozione dello scambio delle rispettive esperienze di carattere culturale e scientifico. Offre la propria disponibilità al confronto, perseguendo il fine della tutela della promozione di una cultura del rispetto della dignità delle lavoratrici e dei lavoratori. Siamo, quindi, ben lieti di interagire e di attivare percorsi e strategie che, attraverso accordi di collaborazione, possano avere ricadute positive sul territorio di Capitanata e aiutino a sviluppare la trasmissione della conoscenza scientifica" il commento della prof.ssa Trabace.

“Come delegata rettorale alle politiche di genere e di inclusione non posso che esprimere il mio personale apprezzamento per questa iniziativa che certamente contribuirà a potenziare le progettualità dell’Ateneo in questo ambito così delicato. Il nostro auspicio è che l’accordo sottoscritto oggi possa incentivare la nascita di altri partenariati nella consapevolezza che costruire e consolidare ampie forme di collaborazione tra attori territoriali è sicuramente la strategia migliore per condividere visioni e raggiungere obiettivi" ha concluso la prof.ssa Petito.