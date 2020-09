"Ce l'avete fatta!". Lucia e Dorella, congiunte contro i pregiudizi (e il Covid): "Dovremmo avere tutti questo coraggio"

Congiunte. Ufficialmente. Dinanzi alla legge, alle coscienze e alla società. Congiunte, finalmente, anche rispetto alla possibilità (si spera remota), di un nuovo lockdown, come quello che nel marzo e aprile scorsi, con le sue regole stringenti, non sempre ha riconosciuto la loro unione, seppure consolidata dal tempo e dalla lunga convivenza.

Per questo motivo, mentre in tutt’Italia si continuano a rimandare matrimoni per l’emergenza Covid-19 in corso, Lucia e Dorella, andando controcorrente, hanno deciso di stingere i tempi e di anticipare le loro nozze: un balzo in avanti, dal 10 ottobre al 28 agosto, per ufficializzare una unione lunga 8 anni. La cerimonia si è tenuta a Lecce, dove vivono entrambe: Lucia, foggiana di 41 anni, impiegata amministrativa, si è trasferita nella città salentina per amore e lì ha trovato la sua dimensione; Dorella, 46 anni, infermiera, educatrice ed esperta dei processi formativi, viveva già lì per lavoro.

Quel lavoro che la vede ogni giorno nei reparti e nelle corsie di una struttura sanitaria, esposta quindi quotidianamente al rischio contagio. Tutte incognite e incertezze che hanno spinto le due donne ad anticipare il grande passo. Il loro ‘sì’ è stato pronunciato a cuore leggero, dinanzi ai familiari e agli amici più stretti (in ossequio alle norme anti-Covid). A festeggiare la loro unione, una piccola comunità arcobaleno al grido: “Ce l’avete fatta!”, sintetizzando in quella breve frase un vissuto e un percorso di difficoltà, coraggio e consapevolezza.

La loro storia, raccontano Lucia e Dorella, è iniziata il 6 gennaio del 2012. E ci hanno creduto entrambe, fortemente, sin dal primo momento. Al punto che Lucia, armi e bagagli, si è trasferita giù a Lecce, sorprendendo tutti. Ma il loro percorso non è stato sempre facile: “Il percorso di Dorella è stato difficile - spiega Lucia a FoggiaToday - poiché ha dovuto superare la chiusura mentale di un piccolo paese, l’ultimo della Puglia, e lo scetticismo di amici e parenti”. Diverso, invece, quello di Lucia: “Essere ‘fuggita’ da Foggia ha rafforzato il mio carattere. Dopo un periodo trascorso a Torino, la strada è stata tutta in discesa”, spiega. “Ho affrontato il mio percorso con serenità e consapevolezza”.

L’anello al dito e la firma sul registro segnano, per loro, un cambio di vita e di status importante. “Un passaggio culturale che andava celebrato”, spiegano. “Avere il coraggio di essere sé stessi, con i propri orientamenti sessuali, e far valere i propri diritti dovrebbe essere esso stesso un diritto. Dovremmo avere tutti questo coraggio”, rivendicano. E mentre la routine quotidiana e lavorativa ha ripreso a scandire i tempi e le giornate come sempre, loro riassumono così quella giornata che, senza rivoluzionare apparentemente nulla, ha di fatto cambiato tutto: “E’ la realizzazione di un sogno. Il desiderio di apporre una firma che sigla legalmente la costituzione di una famiglia. Una fede al dito che rafforza i sentimenti del cuore”. Loro ce l’hanno fatta.