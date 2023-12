'Lettura al Buio': l'esperienza immersiva di simulazione delle disabilità visive

Nato ancora una volta da un’intuizione della prof.ssa Giusi Antonia Toto, docente di Didattica e Pedagogia Speciale presso l’Università di Foggia e delegata del rettore alla Formazione Insegnanti e Formazione continua, il centro di ricerca Learning Science hub dell’Università di Foggia, organizza per il prossimo 19 dicembre 2023 'Lettura al buio', un laboratorio di Simulazione delle Disabilità Visive, iniziativa progettata per offrire una prospettiva autentica e empatica delle sfide quotidiane affrontate dalle persone con disabilità visive.

“In qualità di docente impegnata nella formazione insegnanti, credo fermamente nell'importanza di integrare un laboratorio di simulazione delle disabilità visive nel percorso formativo dei futuri docenti dell’inclusione. Il ruolo degli insegnanti va ben oltre la semplice trasmissione di conoscenze; è fondamentale sviluppare una consapevolezza approfondita delle sfide che gli studenti con disabilità possono affrontare. Questo laboratorio offre agli insegnanti in formazione un'opportunità unica per sviluppare una maggiore empatia e comprensione nei confronti delle sfide affrontate dagli studenti con disabilità visive”, queste le parole della prof.ssa Toto sul perché dare in via ad un’attività laboratoriale di tale portata.

Un laboratorio unico nel suo genere che permetterà ai partecipanti di immergersi in un'esperienza simulata in grado di far vivere le difficoltà e le barriere quotidiane affrontate dalle persone con disabilità visive. In compagnia della dott.ssa Silvia Fasano, autrice del libro multisensoriale 'La Genesi', e attraverso l'utilizzo di dispositivi e simulazioni appositamente progettati, i partecipanti potranno comprendere e sperimentare direttamente le sfide legate all'orientamento, alla mobilità e alle attività quotidiane.

“Attraverso l'esperienza simulata di vivere con limitazioni visive, i futuri docenti possono acquisire una prospettiva più profonda su come tali difficoltà possano influenzare l'apprendimento e l'accesso all'istruzione. Questo non solo li sensibilizza in modo tangibile alle sfide quotidiane affrontate dagli studenti e studentesse con disabilità visive, ma offre anche l'opportunità di sperimentare e sviluppare strategie e risorse didattiche adatte a soddisfare le esigenze di tali studentesse e studenti”, così dichiara la prof.ssa Annamaria Petito, ordinaria di Psicologia clinica presso l’Unifg e delegata del rettore alle Politiche di genere e inclusione.

Il tutto partirà con la somministrazione di un questionario creato ad hoc per valutare le aspettative e le percezioni cognitive ed emozionali sulla disabilità visiva, continuerà con un’esperienza laboratoriale guidata e terminerà con la compilazione di un questionario post intervento.

“L'integrazione di questa esperienza pratica nel percorso di formazione degli insegnanti non solo li prepara ad essere più inclusivi e consapevoli delle diverse esigenze degli studenti, ma favorisce anche un approccio pedagogico più flessibile e adattabile. Gli insegnanti che hanno vissuto questa simulazione saranno più attenti e preparati nell'adottare strategie di insegnamento inclusive e nell'offrire un supporto personalizzato per garantire che ogni studente, indipendentemente dalla sua condizione visiva, abbia accesso a un'educazione di qualità e abbia la possibilità di apprendere e crescere al meglio delle proprie potenzialità”, aggiunge il prof. Luigi Traetta, associato di Didattica e Pedagogia Speciale e coordinatore del corso di formazione TFA sostegno presso l’Università di Foggia.

L'obiettivo principale di questa iniziativa è sensibilizzare e promuovere una maggiore consapevolezza sulle sfide quotidiane delle persone con disabilità visive, incoraggiando l'emergere di una comunità più inclusiva e compassionevole. Un laboratorio di simulazione delle disabilità visive è, di fatti, un'esperienza formativa essenziale per i docenti in formazione, poiché contribuisce in modo significativo a creare una comunità educativa più inclusiva e consapevole delle diverse esigenze degli studenti, promuovendo così un ambiente di apprendimento equo e accessibile per tutti.

L’appuntamento è per martedì 19 dicembre 2023 alle ore 15:00 presso la Città del Cinema, Piazzale Anna De Lauro Matera (FG). Il laboratorio è aperto a quanti tra i corsisti iscritti al corso di formazione per le attività di sostegno presso l’Università di Foggia desiderano acquisire una maggiore comprensione delle sfide affrontate dalle persone con disabilità visive.

Unisciti al team del LSh in questo viaggio emozionante verso l'inclusione e la comprensione. Insieme è possibile costruire una comunità più solidale, responsabile e a misura di ciascuno.

Per ulteriori informazioni scrivi all’indirizzo e-mail del LSh learningsciencehub@unifg.it; mentre per rimanere aggiornati sugli eventi in programma visita le pagine social @learningsciencehub, @missioninclusion, @webradiounifg e @webtvunifg.