L’Università di Foggia conferisce la Laurea Honoris Causa al prof. Mauro Ceruti

L’Università di Foggia conferisce la Laurea Honoris Causa in “Scienze pedagogiche e della progettazione educativa” al prof. Mauro Ceruti, eminente filosofo, epistemologo e teorico del pensiero complesso. Il prof. Ceruti è docente ordinario di Logica e Filosofia della Scienza (s.s.d. M-FIL/02) e Direttore della PhD School for Communication Studies, presso l’Università IULM di Milano.

La cerimonia si terrà giovedì 16 maggio, alle ore 10.30, nell’Aula Magna “Giovanni Cipriani” del Dipartimento di Studi Umanistici (via Arpi, 176 – Foggia), alla presenza dei componenti della comunità accademica e delle massime autorità politiche, civili, militari e religiose del Territorio. Le motivazioni alla base della proposta del conferimento della Laurea Honoris Causa sono riconducibili all’attenzione rivolta dal prof. Ceruti a una epistemologia dell’educazione che si traduce nell’impegno a riformare la scuola e i modelli educativi che la ispirano.

Egli ha sottolineato nei suoi studi i paradossi che paralizzano ancor oggi le istituzioni scolastiche ed educative che continuano a essere organizzate secondo principi che separano e frammentano i saperi e le modalità della loro trasmissione, evidenziando come, invece, la scuola, nell’era del pensiero complesso, non possa che basarsi su forme interdisciplinari e transdisciplinari dell’insegnamento. In tale prospettiva, la rete dei saperi e delle esperienze può consentire di apprendere a diventare globali, di apprendere cioè a legarsi attraverso nuove relazioni sostenibili con l’insieme degli ecosistemi, a saper sfruttare il potenziale creativo insito nelle diversità culturali. In tal direzione il prof. Ceruti ha posto le basi epistemologiche, politiche, etiche e culturali indispensabili per un “nuovo umanesimo planetario”, fondato sull’etica del dialogo e della solidarietà, nella consapevolezza che tutti i sistemi viventi, dagli umani agli animali alle piante, sono indissolubilmente legati in una stessa “comunità di destino”.

Programma

Saluti

Prof. Lorenzo Lo Muzio - Magnifico Rettore

Prof.ssa Barbara De Serio - Direttrice del Dipartimento di Studi Umanistici. Lettere, Beni Culturali, Scienze della Formazione

Lettura della motivazione

Prof. Sebastiano Valerio, Ordinario di Letteratura italiana

Laudatio

Prof.ssa Isabella Loiodice, Ordinaria di Pedagogia generale e sociale

Prof.ssa Franca Pinto Minerva - Emerita di Pedagogia generale e sociale

“Mauro Ceruti. Un pensiero in divenire”

Conferimento della Laurea honoris causa

Lectio Doctoralis

Prof. Mauro Ceruti

“Una nuova paideia nel tempo della complessità”

L’evento è patrocinato da: Regione Puglia, Provincia di Foggia, Comune di Foggia e CRUI – Conferenza dei Rettori delle Università Italiane.