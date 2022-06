A Foggia le Giornate di Orientamento universitario

L’Università di Foggia organizza quest’anno le Giornate di Orientamento Universitario promosse dalla Crui – Conferenza dei Rettori Universitari Italiani. In programma dal 16 al 19 giugno 2022 tra Foggia e Vieste, le giornate si configurano come un importante momento di confronto tra governance al fine di migliorare il sistema universitario.

I lavori strettamente collegati alle discussioni in programma avranno inizio con un evento a porte chiuse previsto per il pomeriggio del 16 giugno e la mattinata del 17 giugno. Il seminario, dal titolo “Nuovo orientamento nell’era dell’incertezza – Il ruolo delle università nelle scuole” per discutere di orientamento, e in particolare del ruolo che le università possono rivestire all’interno delle scuole e con le stesse, è stato organizzato dal coordinatore dell’intergruppo parlamentare sull’orientamento Alessandro Fusacchia e dal Rettore dell’Università di Foggia e delegato Crui all’orientamento universitario Pierpaolo Limone. Le sessioni di confronto, che inizieranno alle 18.00 del 16 giugno e proseguiranno fino al pranzo del giorno successivo, vedranno protagonisti rettori, prorettori e delegati delle università facenti parte del Comitato della Crui sull’orientamento e coinvolgeranno alti dirigenti del Ministero dell’Istruzione, membri dell’Intergruppo parlamentare sull’orientamento e rappresentanti di associazioni, fondazioni e altre organizzazioni attive in materia di orientamento per gli studenti.

La sessione di confronto aperta al pubblico si svolgerà alle 15.00 del 17 giugno nell’Aula Magna “V. Spada” dell’Università di Foggia (Via Caggese,1). Questa prima parte dei lavori sarà incentrata su “Orientamento universitario e mismatch lavorativo”. Il programma prevede lo spostamento degli addetti ai lavori nella cittadina garganica di Vieste. Qui dalle 10.00 del 18 giugno presso l’Hotel Pizzomunno, una prima sessione plenaria aprirà la seconda parte delle Giornate di Orientamento. Seguiranno quindi sei sessioni parallele, tutte in vario modo concentrate sui vari aspetti di orientamento, tutorato e supporto allo studio in entrata e in uscita. Il simposio finale chiuderà i lavori di confronto nella serata del 18 giugno. Una visita guidata prevista per la mattinata del 19 giugno, poi, condurrà quanti avranno partecipato ai lavori alla scoperta delle bellezze del Gargano.

“Per noi è molto importante poter accogliere i lavori delle Giornate di Orientamento Universitario” – ha sottolineato il Rettore Unifg Pierpaolo Limone – “Abbiamo messo a disposizione le nostre strutture e il nostro personale sta organizzando tutto nel migliore dei modi per accogliere quanti si uniranno a noi per questo fondamentale momento di dibattito e confronto. Essere delegato Crui per l’orientamento per me è contemporaneamente un onore e una grande responsabilità. L’università ha e deve avere sempre più un ruolo centrale nelle fasi di orientamento in entrata e in uscita, importanti in egual misura. Gli studenti vanno accompagnati e guidati nella scelta del percorso più adatto a loro ed è indubbio che sia anche nostra responsabilità fornire loro gli strumenti per trasformare in lavoro quello che imparano nel percorso accademico".