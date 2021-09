Giochi e semi di legalità. L'iniziativa di 'Ultimi' per i più piccoli: "È in questa fase di crescita che si decide da che parte stare"

Una festa per bambini con giochi, merende e semi di legalità. E' quella organizzata lo scorso 24 settembre, dal Presidio Gargano di 'Ultimi', l'associazione antimafia fondata dal prete anti-racket don Aniello Manganiello, presso la 'Casa di Abraham e Sarah', della Fondazione Siniscalco Ceci Emmaus.

"Mi sono sempre interrogato su come e quando sia corretto spiegare ai bambini il significato di giustizia, di legalità, di antimafia", spiega Pietro Paolo Mascione, vice presidente nazionale di 'Ultimi'. "Eppure, delle volte, basta osservare i loro comportamenti per constatare come, in loro, ci sia qualcosa di innato oltre che di appreso. Ciò che è giusto o sbagliato lo imparano per 'osmosi' in famiglia o a scuola, ascoltando e facendo proprie le primissime regole che gli vengono prescritte da noi adulti".

"È proprio in questa fase di crescita che si decide da che parte stare. Ma la legalità non è soltanto un concetto astratto, legato alla giustizia o alla morale, ma un vero e proprio percorso fatto di costante impegno del rispetto delle regole e di acquisizione di principi basilari. Coltivare la legalità significa anche acquisire capacità empatiche che permettono di costruire rapporti umani basati sulla valorizzazione delle differenze".

"La nostra sfida è trasmettere questi valori coltivando rapporti solidaristici tra pari 'con i bambini e per i bambini', soprattutto quelli figli di genitori che hanno intrapreso vite d'illegalità. I bambini come unici esseri puri, non ancora contaminati da soggettivi interessi personali che sono le fondamenta del termine mafia. Creare un circolo di interessi diffusi dove tutti possono attingere è la vera antimafia", conlcude. Gli appuntamenti di legalità proseguiranno nelle prossime settimane. L'iniziativa è stata organizzata con la collaborazione di 'Coccole e Sorprese e 'DjNnaro'.