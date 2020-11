Uilposte Foggia, le iniziative per la giornata internazionale contro la violenza sulle donne

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di FoggiaToday

Il Coordinamento Pari Opportunità della UILPOSTE di Foggia, unitamente, alla Segreteria Territoriale, anche quest’anno in segno di adesione alla Giornata Internazionale contro la Violenza sulle Donne, inviterà tutte le lavoratrici e tutti i lavoratori di Poste Italiane dell’Unità Produttiva Filiale di Foggia ad indossare sul posto di lavoro, il giorno 25 novembre 2020, un qualsiasi indumento (visibile) che richiami il colore rosso quale simbolo di passione e coinvolgimento per questa battaglia di civiltà ma anche di dolore e di violenza come il sangue versato dalle donne. L’emergenza sanitaria ci impedisce di mettere in atto iniziative in presenza a sostegno di una battaglia di civiltà, ma non ci impedisce di sollecitare ed accrescere con un semplice gesto la consapevolezza e la sensibilità di donne e uomini rispetto ad un problema che affligge la società moderna Secondo l’Istat in Italia il 31,5% delle donne aventi tra i 16 e i 70 anni hanno subito nel corso della loro vita una qualche forma di violenza fisica o sessuale. Quando si parla di ‘violenza contro le donne’, spesso si pensa prevalentemente alle forme di violenza più gravi, come lo stupro o il femminicidio. In realtà oggi la legislazione italiana disciplina diverse forme di violenza, dai cosiddetti reati spia come i maltrattamenti familiari, le percosse, lo stalking, gli atti persecutori, ai tipi di violenza psicologica ed economica fino alle violenze più gravi come la violenza sessuale o il femminicidio.