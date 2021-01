Volturino, bomba devasta postamat: in via Fontana Vecchia arriva l'ufficio postale mobile

Bomba devasta lo sportello postamat di Volturino. Poste Italiane attiva l'ufficio postale mobile: il servizio è attivo da oggi, 26 gennaio, in sostituzione di quelli erogati dall’ufficio postale di via della Fontana Vecchia, inagibile in seguito al recente attacco criminoso.

La sede è in grado di garantire tutti i servizi, sia postali che finanziari. L’ufficio postale mobile è posizionato nella zona adiacente la sede di Via Nuova di Sotto (in Via della Fontana Vecchia) e osserverà il consueto orario di apertura al pubblico: dal lunedì al venerdì dalle 8.20 alle 13.35 e il sabato fino alle 12.35.