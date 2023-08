Risparmio energetico e minori costi di manutenzione: ecco il nuovo ufficio postale di Accadia

Un ufficio postale a basso consumo energetico. È quello di via Nazario ad Accadia. Nel piccolo centro dei Monti Dauni, infatti, è stato oggetto di lavori di manutenzione straordinaria che hanno previsto il completo rinnovo dell’impianto di illuminazione, attraverso la sostituzione delle lampade a fluorescenza con nuovi corpi illuminanti con lampade led a basso impatto energetico, in grado di consentire l’abbattimento (circa il 50%) dei consumi di energia elettrica e il risparmio dei costi di manutenzione legati alla maggior durata in ore dei corpi illuminanti.

Si tratta del progetto ‘Led’ di Poste Italiane che, dunque, è arrivato anche sui Monti Dauni. L’iniziativa punta al raggiungimento entro il 2030 dell’obiettivo di ‘zero emissioni nette di anidride carbonica’ come previsto dal piano strategico ‘2024 Sustain & Innovate’.

“A conferma della rilevanza dei temi ambientali per la nostra strategia – aveva ricordato l’AD Matteo Del Fante in occasione della presentazione – Poste Italiane diventerà un’azienda a zero emissioni nette entro il 2030. L’impegno che abbiamo assunto per la sostenibilità e l’innovazione è un supporto importante per raggiungere gli obiettivi del Paese e dell’Europa per una ripresa economica sostenibile, in linea con quanto programmato nel Recovery Plan”.