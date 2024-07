'TremitiNow', l'app gratuita che fa da 'bussola' per i visitatori delle Diomedee

Si chiama ‘TremitiNow’ ed è la ‘bussola’ per qualunque turista intenda visitare le Isole Tremiti e godere al massimo delle bellezze delle Diomedee.

Si tratta di un’app gratuita che permette di avere a portata di smartphone tutte le informazioni utili in materia di servizi (a partire dai trasporti, con orari dei traghetti e notifiche sui ritardi o cancellazioni delle tratte, mappe interattive, aggiornamenti meteo e raccomandazioni sulle ‘cale’ da frequentare in base alle condizioni meteomarine. Dietro l’applicazione, c’è il foggiano Giuseppe Matrella che, attorno al concept di TremitiNow, ha costruito una squadra di lavoro per lo sviluppo e la promozione del progetto.

Cos’è e come nasce TremitiNow? Quali servizi offre?

TremitiNow è un'applicazione mobile dedicata alle Isole Tremiti. È la prima e unica vera app mobile delle Tremiti, completamente gratuita. Offre agli utenti una "vetrina digitale" delle Tremiti, focalizzandosi su servizi come i trasporti, mappe interattive, aggiornamenti meteo giornalieri, raccomandazioni sulle cale in base alle condizioni del vento, ma anche una bacheca social per postare foto e video, e pagine dedicate ai locali e alle attività del posto. Gli utenti possono, inoltre, ricevere notifiche push in tempo reale, e scoprire attività e locali delle Tremiti.

Per chi è pensata questa app e come funziona nel concreto?

L'app è pensata principalmente per i turisti che visitano le Isole Tremiti.

Qual è il team che ha sviluppato il concept e poi l’app vera e propria?

L'app è stata ideata, progettata e sviluppata da me, Giuseppe Matrella, nato e cresciuto a Foggia. Dopo il diploma al liceo scientifico Alessandro Volta, ho iniziato gli studi in ingegneria informatica presso l'Università degli Studi di Roma Tre. Attualmente lavoro a Roma come responsabile del reparto Mobile presso NextADV, un'agenzia digital. L'idea iniziale di TremitiNow era quella di fornire un modo semplice e rapido per allertare gli utenti sui ritardi o le cancellazioni dei traghetti a causa delle condizioni meteorologiche.

Tuttavia, nel tempo, l'app si è evoluta drasticamente, diventando una piattaforma completa per i turisti delle Isole Tremiti. Il team include mia sorella Manuela e Fabio Martella, che vivono alle Tremiti e contribuiscono a mantenere i rapporti con gli esercenti locali; a promuovere l'app. c’è Giorgia Affatato, che si occupa della gestione social dell'app, curando la presenza e l'interazione online. Infine, Silvestro Bruno, un mio attuale collega che ha preso a cuore il progetto, mi supporta dal punto di vista tecnico.

Come e dove è possibile scaricarla?

L'app è disponibile per il download sugli store iOS e Android. Può essere scaricata anche tramite questo link: https://onelink.to/5th5pw

Qual è, ad oggi, l’offerta turistica delle Tremiti?

L'offerta turistica delle Tremiti include principalmente mare e natura, ma l'app mette in luce anche altre attività meno promosse o pubblicizzate. Attraverso la bacheca social e le notifiche push, l'app promuove eventi, attività locali e opportunità turistiche poco conosciute, rendendo l'esperienza dei visitatori più completa.

Qual è al momento la risposta degli utenti?

L'app è stata accolta con entusiasmo dai turisti, con numerosi post pubblicati dagli utenti stessi. La sua presenza è particolarmente forte durante il periodo estivo, mentre in inverno il principale target sono gli isolani. Dato il crescente accesso alle applicazioni mobile, l'app ha ampi margini di crescita, specialmente se supportata da nuove funzionalità e collaborazioni.

Quali sono gli eventuali sviluppi futuri del progetto?

Il progetto è in continua evoluzione. Recentemente è stata stretta una partnership con Navigazione Libera Del Golfo, la compagnia di bandiera delle Tremiti, diventando uno dei mezzi ufficiali per comunicare informazioni ai viaggiatori. Il prossimo obiettivo è collaborare con l'amministrazione comunale per diventare l'app ufficiale delle Isole Tremiti, offrendo servizi sempre più comodi e sicuri ai turisti. Inoltre, il modello di business dell'app è facilmente replicabile per altri comuni minori o altre isole, offrendo nuove opportunità di crescita e sviluppo.