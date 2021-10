La 'Virgilio-Salandra' di Troia ottiene la certificazione antincendio: è tra le poche in Italia a norma

La scuola elementare di Troia tra le poche, in Italia, dotate di servizio antincendio. Nei giorni scorsi, gli uffici comunali hanno ricevuto la certificazione dei Vigili del Fuoco che attesta il rispetto delle prescrizioni previste dalla normativa di prevenzione incendi.

“E’ un risultato importantissimo che premia il nostro impegno nel miglioramento dei servizi e della sicurezza delle scuole” dichiara il sindaco di Troia, Leonardo Cavalieri.

Per la messa a punto della rete antincendio della scuola elementare Virgilio-Salandra sono stati utilizzati i finanziamenti del PO. FESR 2007-2013. Con una spesa di 810 mila euro è stato realizzato l’isolamento termico dell’intero edificio di via Regina Margherita, con coibentazione delle pareti esterne e del solaio; sono stati installati pannelli per il solare termico (fornisce acqua calda); realizzato il nuovo impianto elettrico generale e una rete elettrica dedicata all’antincendio. Il finanziamento ha permesso di intervenire anche su parte dell’impianto, installato da anni e mai attivato perché non collaudato.

Grazie alla sua qualifica di progettista di impianti antincendio, il progetto è stato redatto, a costo zero, dall’ingegnere capo dell’Ufficio tecnico comunale, Matteo Palumbo.

Di seguito l’elenco dei presidi installati: otto idranti interni ed un attacco esterno per i Vigili del Fuoco; riserva idrica dedicata da 22 metri cubi; gruppo antincendio composto da due elettropompe con linea dedicata; venti estintori dislocati nei diversi spazi e ai piani; impianto di illuminazione di sicurezza in tutti gli ambienti; impianto di diffusione sonora di emergenza con allarme ottico e acustico provvisto di pulsanti; porte tagliafuoco; pannelli fotovoltaici.

I Vigili del Fuoco, dopo il sopralluogo effettuato lo scorso 10 settembre, hanno rilasciato la certificazione di conformità alle norme antincendio.

La scuola elementare Virgilio-Salandra di Troia rientra, oggi, tra i 35.981 edifici scolastici certificati antincendio. Pochi, rispetto ai 58.598 che, secondo i dati del MIUR, ne sono ancora sprovvisti.

“La sicurezza delle scuole è tra le nostre priorità, e a breve anche il plesso delle scuole medie sarà a norma antincendio” conclude Cavalieri.