A Troia il quarto appuntamento di 'Disconnessi', il progetto di contrasto alle dipendenze dalle nuove tecnologie

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di FoggiaToday

Si terrà sabato 4 maggio alle 18:00 presso il Teatro Cimaglia il terzo incontro gratuito tra Psicologi e famiglie del Progetto Disconnessi, il progetto di contrasto alle dipendenze dalle nuove tecnologie che l’APS Puglia senza ostacoli – vincitrice del bando regionale Puglia Capitale Sociale 3.0 - ha inteso trasformare in una vera e propria palestra di cittadinanza fondata sulla conoscenza e la pratica artistica.

Il 'Progetto' Disconnessi è un esperimento innovativo di prevenzione del fenomeno della cosiddetta dipendenza da dispositivi tecnologici nei bambini, un problema ancora troppo sottovalutato, generato da diverse concause di origine psicologica e culturale che si generano in primis all’interno di quello che è il nucleo fondamentale e fondante della nostra società, la famiglia. Disconnessi è, dunque, un percorso di formazione/educazione rivolto ai genitori dei bimbi e adolescenti incentrato sull’approfondimento di come le dinamiche familiari vengono influenzate a seguito della diffusione massiccia di dispositivi elettronici e di internet.

Il fine è riuscire a mettere in pratica concretamente degli atteggiamenti di presa di distanza dai dispositivi elettronici nell’ambito di un vero e proprio processo di rieducazione comportamentale guidata da esperti: Attraverso la formazione dei genitori, con la collaborazione di psicologi e docenti di comunicazione digitale, attività di animazione e laboratori teatrali e uscite formative all'aria aperta. Tre laboratori gratuiti destinati ai bambini, agli adolescenti e agli adulti che confluiranno in una produzione di Comunità, un grande spettacolo di piazza, una festa del teatro che vedrà 100 cittadini in scena accanto ad attori e musicisti professionisti. Il progetto, patrocinato dal Comune di Troia, prevede il coinvolgimento dell’Istituto comprensivo Virgilio-Salandra e apre ufficialmente la porta a tutte le associazioni e cittadini che sentano il desiderio di “prendere parte”.

La guida del processo artistico è affidata alla compagnia Bottega degli Apocrifi, impresa di produzione riconosciuta dal Ministero della Cultura, che ha fatto della produzione di Comunità una cifra stilistica della propria identità artistica. Il filo rosso del lavoro saranno le parole di Aristofane e della sua commedia Uccelli.

Domenico Armiento vive a Manfredonia, dove lavora come psicologo psicoterapeuta. Tra le sue pubblicazioni: “Lascerai tuo padre e tua madre”. “ Sessualità mal..educata”, “Prendo te come mia…cosa- equivoci e inganni nel matrimonio cristiano”. E’ responsabile del progetto di formazione della coppia e associazione “Ingannevole come l’amore”. Collabora a riviste e giornali, ha al suo attivo numerose pubblicazioni scientifiche.