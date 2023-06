A Troia nasce il percorso della gentilezza lastricato di mattonelle dipinte dai bambini

Un borgo lastricato di gentilezza. E’ Troia che a breve si ritroverà le strade decorate con le mattonelle della gentilezza. Saranno realizzate in ceramica, cotto, cemento, maiolica, e saranno di diversi colori, forme e misure, colorate e decorate da bambini e ragazzi con frasi e disegni dedicati al tema della gentilezza, e poi verranno installate in diversi luoghi della città.

“Con le mattonelle creeremo un percorso della Gentilezza – ha spiegato l’assessore alla gentilezza Urbano Di Pierro (delegato all’agricoltura) – che saranno come i sassolini di Pollicino e ci permetteranno di non smarrire il senso della gentilezza. Ognuna di essa ci ricorderà che ogni momento della giornata è quello giusto per essere gentili: basta un piccolo gesto o solo una parola”.

Il progetto arriva all’indomani della sottoscrizione da parte del comune di Troia del ‘Patto di Partecipazione a Costruiamo Gentilezza’, il progetto nazionale, promosso dall’Associazione Cor et Amor, finalizzato ad accrescere la coesione sociale e il benessere della comunità, mettendo al centro bambini, ragazzi, famiglie e persone fragili. Il borgo dauno, infatti, è uno dei dodici Comuni Costruttori di Gentilezza della Capitanata (insieme d Apricena, Casalnuovo Monterotaro, Casalvecchio di Puglia, Castelnuovo della Daunia, Chieuti, Lesina, San Marco la Catola, San Paolo di Civitate, San Severo, San Nicandro Garganico e Torremaggiore).

Lo scorso 25 marzo, a Napoli è stato sottoscritto un protocollo d’intesa tra le ‘Terre del Vesuvio’ e ‘Terre della Capitanata’ per il 2024 riconosciute come 'Capitali nazionali della Gentilezza'. Le due Terre hanno, quindi, avviato una serie di progetti che si svilupperanno attraverso l’interscambio culturale.

“A San Severo – ha spiegato Arcangela De Vivo, responsabile di ‘Comuni Gentili' – abbiamo costituito un coordinamento che lavorerà alle attività da svolgere fino a dicembre 2024 e che coinvolgeranno tutti i comuni. Abbiamo costituito tre gruppi ed ognuno si occuperà di un singolo progetto: il primo, relativo alla comunicazione gentile che interesserà diversi settori come la mobilità con la creazione della carta della gentilezza da allegare alla patente di guida; il secondo è un progetto di scambio interculturale con le 'Terre del Vesuvio' e il terzo riguarda la realizzazione del ‘Festival della Gentilezza’ con un concorso letterario, musicale ed artistico”.