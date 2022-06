Trofeo Pizza Garganica: l'edizione 2022 dedicata alla memoria di Luigi Turco

La terza edizione del Trofeo Pizza Garganica sarà dedicata alla memoria di Luigi Turco. L’Associazione Pizzaioli Garganici ha scelto di intitolare la sua manifestazione al compianto imprenditore agricolo di Lesina scomparso a marzo, vittima di un tragico incidente.

“Il marchio Azienda Agricola Turco è legato all’evento sin dalla sua prima edizione, emblema dell’agroalimentare di qualità - afferma il presidente Vincenzo D’Apote - Gino Turco ha creduto per primo nel progetto Pizza Garganica. Il trofeo è nato insieme a lui e vogliamo che il suo nome ci accompagni in questa nostra gara. È un doveroso omaggio a un uomo che ha dato tanto a questo territorio”.

Il Terzo trofeo Pizza Garganica ‘Luigi Turco’ si terrà martedì 14 giugno ad Apricena, con inizio alle 10. Ad ospitare la competizione sarà la pizzeria “The Notorious – Pizza Store”, che sarà inaugurata proprio in occasione dell’evento.

Anche quest’anno saranno diverse le categorie in gara, tutte rigorosamente a base di prodotti 100% Made in Capitanata: pizza tonda, pizza in pala, pizza in teglia, paposcia garganica, pizza dessert e pizze emergenti. La giuria sarà composta da professionisti del settore. Valuteranno gusto, particolarità e tecnica. La premiazione è in programma alle 19.30.

Si sfideranno circa 100 pizzaioli, non solo dalla provincia di Foggia e dalla Puglia. Parteciperanno l’Unione Pizzaioli Molisani guidata da Tony Di Lieto e l’associazione Passione Pizza diretta da Antonio Scapicchio.

Il presidente dell’Associazione Pizzaioli Garganici Vincenzo D’Apote, il vice presidente Luigi Bevere e il segretario Francesco Iannone promuovono un format ideato per celebrare i sapori garganici e i prodotti di qualità del territorio. Sarà una festa della pizza che esalta le eccellenze a chilometro zero, filosofia che anima l’associazione sin dalla sua nascita.

Per informazioni: 334.3035067