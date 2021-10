La speranza dall'altra parte del mondo, Nico Forza verso il trapianto di midollo osseo: "Lotterò e vincerò questa battaglia"

Nico Forza, youtuber di Foggia: "Vi racconto un po' di questo ultimo periodo e delle novità che mi riguardano. È iniziato il percorso che mi porterà alla mia battaglia più impegnativa, ma io non posso che ringraziare per questa possibilità che mi sarà data. Lotterò e questa volta vincerò io la partita per poter finalmente giocare in attacco la mia vita!"

Giocherà in attacco la partita più importante della sua vita, "la più grande". Lo youtuber di Foggia e super tifoso rossonero Nico Forza non ha dubbi: "Lotterò e vincerò questa battaglia, perchè sento forte quanto sia bella la vita". "Non vi nascondo che sono molto spaventato ma se questa è la strada che mi assicura la guarigione e il non ritorno della malattia, sono pronto a percorrerla. Nella mia famiglia nessuno è risultato come donatore compatibile, mi sono iscritto al registro internazionale alla ricerca di un fratello genetico, che forse ho trovato" rivela ai suoi fan in un video su Youtube.

Nico Forza evidenzia l'importanza della donazione e come sia strano, ma importante, "pensare che in una parte del mondo ci sia qualcuno che non conoscerò mai, che mi sta ridonando la vita con un piccolo e semplice gesto" spiega. "Piccoli gesti che per chi li riceve significa veramente la vita" aggiunge.

"Non posso non ringraziare per ricevere questa nuova possibilità e spero che tutto andrà bene anche se so che dovrò fare un lungo periodo difficile e anche in isolamento. Voglio giocare in attacco questa mia partita" conclude Nico Forza.