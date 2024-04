Foggia in piscina per l'autismo: centinaia di ragazzi partecipano alla 'Abbracciata collettiva'

Parola d'ordine "inclusione": è questo l'obiettivo che la Tma (Terapia mutlisistemica in acqua Metodo Ippolito-Caputo) si prefigge nella due giorni che ogni anno dedica alle persone con disturbo dallo spettro autistico.

Centinaia di ospiti, per lo più studenti delle scuole elementari, hanno invaso la piscina della Mirage per avvicinarsi e comprendere meglio cosa sia l'autismo. La Tma approccia le persone con autismo proprio partendo dal contatto in acqua e sviluppando in loro la fiducia in chi li segue.

Come spiega Matteo Colella, coordinatore della Tma Foggia, è importantissimo avere queste giornate di socializzazione e aggregazione, non solo per chi è affetto da autismo ma anche per avvicinare il tessuto sociale, appunto, a questo mondo che, ancora troppo spesso, viene visto in modo distorto.