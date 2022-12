Il gruppo foggiano che raccoglie i rifiuti nei week-end

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di FoggiaToday

Il gruppo de La Via della Felicità, che da più di un anno, ogni week-end, organizza interventi di pulizia e raccolta rifiuti nelle aree verdi della città è tornato all’azione. Anche questo fine settimana il gruppo si è ritrovato per ripulire dai rifiuti abbandonati in Via Gramsci. I volontari hanno rinvenuto, oltre alla moltitudine di cartacce e plastica, anche diverse cassette di polistirolo, moltissime lattine e moltissimi mozziconi.

Marina Biancardino, responsabile dell’iniziativa, vuole ringraziare tutti i volontari che in questi mesi si sono dedicati e impegnati per partecipare alle iniziative. Inoltre vuole augurare a tutti Buone Feste con le parole dell’umanitario L. Ron Hubbard, autore della guida al buon senso La Via della Felicità: “La felicità consiste nell’impegnarsi in attività di valore. In fondo esiste solo una persona che può dire con certezza cosa ti farà felice: te stesso. […] A volte ci si può sentire come foglie trascinate dal vento lungo una strada sporca, ci si può sentire come un granello di sabbia in trappola. Ma nessuno ha mai detto che la vita sia una cosa calma e ordinata: non lo è. Una persona non è una foglia morta, né un granello di sabbia: una persona può, in maggior o minor misura, tracciare il proprio percorso e seguirlo.”

Le iniziative continueranno nelle prossime settimane.