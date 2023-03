Sotto a un diluvio e in mezzo al deserto del Gino Lisa: "Al nostro arrivo né mezzi pubblici e né taxi"

Salve Foggiatoday, mi permetto di segnalare un episodio che mi ha visto protagonista ieri 27 marzo 2023. Partito da Torino Caselle per un volo su Foggia operato dalla Lumiwings - con 2 ore di ritardo altra compagnia e aeromobile - siamo giunti al Gino Lisa sotto a un diluvio, in mezzo al deserto. Al nostro arrivo non c'erano mezzi pubblici, né taxi fuori dall'aerostazione.

Il tassista, che siamo riusciti a contattare dopo più di un'ora, ci ha risposto che il problema era la pioggia. Ora mi chiedo: come farete ad aiutare i turisti italiani e stranieri che sceglieranno Foggia quale hub per accedere al Gargano in estate? Siamo nel 2023, certe cose andrebbero programmate e pensate prima".