Toponomastica a Foggia, Angiola fa il giro della città: "L'80% delle iscrizioni illeggibili. C'è da perdersi"

"Ci siamo fatti un giro in città, toccando un po’ tutti i quartieri e poi siamo usciti dalla cinta urbana. Da una nostra verifica a campione il 80/90% delle iscrizioni del nome della via sui muri e delle numerazioni delle case e dei locali o box a piano terra sono illeggibili, inesistenti o gravemente deteriorati. Usciti dalla cinta urbana, le strade e le abitazioni non sono il più delle volte segnalate. C’è da perdersi". È quanto dichiara il consigliere comunale Nunzio Angiola, in merito alle condizioni in cui versa la toponomastica in città. Condizioni che in diverse parti del capoluogo appaiono piuttosto precarie, ecco perché è stata presentata una interrogazione per indurre l'Amministrazione a porre rimedio "a questa grave situazione che nuoce al decoro e al valore del nostro patrimonio immobiliare, ma non solo".

Angiola ricorda, in alcuni punti, il ruolo cruciale che rivestono l'onomastica e la numerazione civica nella gestione e organizzazione della città, quali orientamento e navigazione ("la chiara identificazione delle strade e degli edifici facilita la navigazione all'interno della città, sia per i residenti che per i visitatori. Avere indirizzi ben definiti e facilmente riconoscibili aiuta a ridurre la confusione e migliora l'efficienza degli spostamenti urbani. Riduce l’inquinamento"), servizi di emergenza ("vitale poter localizzare rapidamente un indirizzo per ambulanze, vigili del fuoco e polizia"), consegne e logistica ("nell'era dell'e-commerce e delle consegne a domicilio, avere un sistema di numerazione civica preciso è essenziale per la corretta consegna di beni e servizi. Questo riduce il rischio di errori e inefficienze, migliorando l'esperienza del cliente e ottimizzando le operazioni delle aziende di consegna"), amministrazione e governo locale ("per le autorità locali, mantenere registri accurati degli indirizzi è fondamentale per la pianificazione urbana, la tassazione, la fornitura di servizi pubblici e l'amministrazione elettorale. L'onomastica e la numerazione civica permettono di mappare con precisione la distribuzione della popolazione e delle attività commerciali"), identità e patrimonio culturale ("i nomi delle strade spesso riflettono la storia e il patrimonio culturale di una città, onorando figure storiche, eventi importanti o caratteristiche geografiche locali. Questi nomi contribuiscono a mantenere viva la memoria collettiva e a rafforzare l'identità locale"), e infine ordine legale e proprietà immobiliare ("un sistema di numerazione civica ben definito è essenziale anche per le questioni legali, come la definizione di proprietà e i confini immobiliari. Facilita inoltre le transazioni immobiliari e la valutazione delle proprietà").

Angiola ha continuato dicendo che “L'onomastica e la numerazione civica, oltre ai loro aspetti pratici e funzionali, giocano anche un ruolo importante nel decoro urbano e nell'estetica di una città. Questi elementi possono influenzare significativamente la percezione dello spazio urbano da parte di residenti e visitatori".

Secondo il consigliere comunale, onomastica e numerazione civica potrebbero contribuire al decoro urbano attraverso una coerenza estetica (adattando targhe e nomi di strade e numeri civici allo stile architettonico e storico di un quartiere), la conservazione storica ("Nelle città storiche, i nomi delle strade spesso riflettono la storia locale e il patrimonio culturale. Preservare questi nomi e utilizzare targhe che rispecchiano lo stile storico dell'area può aumentare il valore estetico e culturale di un quartiere. Questo può anche attirare turisti, che sono spesso interessati a esplorare l'identità storica e culturale di una città"), ordine e pulizia ("strade ed edifici facilmente identiuficabili permettono una efficace manutenzione e pulizia urbana"), la segnaletica integrata (per esempio, l'indicazione di monumenti storici, parchi o istituzioni). Inoltre, la presenza ben organizzata contribuirebbe a influenzare positivamente il valore immobiliare: "Quartieri con una chiara identificazione e un aspetto curato sono spesso più desiderabili per abitanti e investitori, riflettendosi in un aumento del valore degli immobili".

“Onomastica e numerazione civica non sono solo strumenti per organizzare lo spazio urbano, ma anche per facilitare e migliorare la vita quotidiana, garantendo che servizi, assistenza e informazioni siano accessibili e gestibili in modo efficace. La cura nell'onomastica e nella numerazione civica - conclude Angiola - non solo migliora la funzionalità della città ma anche il suo aspetto visivo e il suo decoro urbano, contribuendo a creare un ambiente più gradevole e ordinato. Ma a Foggia gli amministratori pubblici non si sono finora curati di questi aspetti così delicati. Sono almeno 4/5 anni che non si investe un euro al riguardo. Vediamo se la Sindaca Episcopo se ne occuperà. Nutro purtroppo un pesante pessimismo”,