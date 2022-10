Il Circolo Auser di Foggia ha un nuovo presidente: è Tonino Soldo

Dirigente scolastico in pensione, componente del coordinamento del forum del terzo settore di Foggia, presidente del circolo Arci 'Maria Schinaia' e, per molti anni, responsabile del circolo Legambiente di Foggia, guiderà l'associazione foggiana per l'invecchiamento attivo