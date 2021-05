A giugno il test 'Discoteche covid-free' all'ex Divinae Follie di Bisceglie: tamponi rapidi e prenotazioni on line

La proposta di un test da fare a giugno nella discoteca del Nord Barese sarà illustrata nel tavolo tecnico per l'intrattenimento in Puglia chiesto dai gestori dei locali di intrattenimento

Per l’esperimento all’aperto ‘Discoteche Covid-free’ previsto per il mese di giugno, si candida l’ex Divinae Follie di Bisceglie. Il titolare Roberto Maggialetti propone di provare una ripartenza, seguendo il protocollo integrativo prevenzione del Covid-19 nelle imprese di intrattenimento da ballo e di spettacolo a tutela dei lavoratori, degli imprenditori e consumatori presentato da Silb e Movimento Impresa", così come è già stato fatto ad Amsterdam, Barcellona e Liverpool.

“Vogliamo provare a ripartire sulla scia di altre città europee e creare locali covid-free che tutelino sia i lavoratori che gli utenti finali” spiega.

La proposta di un test da fare a giugno nella discoteca del Nord Barese sarà illustrata nel tavolo tecnico per l'intrattenimento in Puglia chiesto dai gestori dei locali di intrattenimento.

Il test prevede "tamponi rapidi per tutti i clienti, presidi sanitari allestiti all'esterno dei locali in grado di effettuare tamponi rapidi di ultima generazione per i clienti prima e dopo l'evento, l'acquisto del biglietto online con indicazione dei dati per il tracciamento, porte aperte a chi è in possesso del patentino vaccinale, o attestazione di negatività con l'utilizzo del tampone rapido effettuato non oltre 36 ore prima dell'evento, sanificazione continua degli ambienti"