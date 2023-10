Casalnuovo ricorda le vittime del terremoto di San Giuliano: ricostruzione lenta, servono altri 16 milioni

I danni strutturali causati dal sisma coinvolsero anche i comuni limitrofi della Capitanata, come Casalnuovo Monterotaro, che nella giornata di oggi ha commemorato le vittime, manifestando solidarietà a chi a causa dell'evento vive ancora nel disagio

Il 31 ottobre del 2002 fu uno dei giorni più tristi della storia recente dell'intera nazione. Ventuno anni sono passati dal violento sisma che colpì San Giuliano di Puglia, dove morirono 27 bambini e la loro maestra in seguito al crollo della scuola 'Jovine' del comune molisano.

Un impegno che tutti i casalnuovesi fanno proprio e onoreranno nel tempo", ha dichiarato il sindaco di Pasquale Giuseppe Codianni.

A distanza di oltre quattro lustri il comune dei tre casali mostra ancora i segni tangibili del sisma: "Tanto resta da fare nella ricostruzione. Aspettiamo che la regione assegni le risorse", commenta il primo cittadino, che già lo scorso anno denunciò i disagi della comunità, dove oltre 200 abitazioni risultavano inagibili. Occorrono circa 16 milioni di euro per completare le opere già programmate, "anche per non compromettere il tanto già fatto", ha aggiunto.