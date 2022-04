Per Angela Antonia, Ilaria, Luciana Pia, Anna, Rosa, Chiara, Michela e Giusy

Questa mattina San Giovanni Rotondo ha ricordato Luciana Pia Capuano e Ilaria Placentino, due delle 309 persone morte nel terremoto del 6 aprile 2009 a L'Aquila. "In silenzio per voi, piccole grandi donne. In silenzio per il ricordo che continueremo a tramandare alle future generazioni, perché ciascuno di noi rifletta sempre sul più profondo significato della parola “Vita”, perché nessuno ignori mai come in un solo secondo tutto possa spegnersi e lasciarci al buio. Luciana Pia, Ilaria… spero che il grande abbraccio di questa comunità voli alto per arrivare fin lassù e stringervi forte" il commento del sindaco Michele Crisetti durante la deposizione di un omaggio floreale al monumento 'Il silenzio' realizzato dallo scultore Gaetano Grifa nella rotatoria tra viale Aldo Moro e via S. Salvatore. Successivamente parenti e amministratori comunali hanno fatto visita alle tombe delle due ragazze

La notte di 13 anni fa, alle 3.32, morirono otto figlie della Capitanata: Angela Antonia Cruciano di San Nicandro Garganico, appunto Ilaria Placentino e Luciana Capuano di San Giovanni Rotondo, Anna Russo e le figlie Rosa, Chiara, Michela e Giusy tutte originarie di Vieste. Sotto le macerie di una palazzina di via Luigi Sturzo furono recuperati i corpi di una famiglia di Vieste, a L'Aquila da tre anni: quello di Annamaria Russo - 39 anni lavorava in un autogrill - e delle figlie Chiara Germinelli di 11 anni, Giuseppina di 8, Micaela di 13 e Rosa di 17 anni. Nel posto dove hanno trovato la morte, Annamaria e le sue figlie si erano trasferite da pochissimo. Tra le vittime foggiane di quel maledetto 6 aprile 2009, anche Angela Antonia Cruciano, studentessa 21enne in Ingegneria di San Nicandro Garganico, morta nel crollo della casa dello studente. In via Cola dell'Amatrice fu trovato il corpo senza vita di Ilaria Placentino, studentessa di Economia e Commercio di San Giovanni Rotondo. Stessa sorte toccò alla sua concittadina e studentessa di Medicina Luciana Capuano, trovata sotto le macerie della casa dello studente di via XX Settembre. Avevano entrambe 19 anni.