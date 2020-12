Voilà la 'Tenda degli abbracci' anti-covid: il dono a parenti e pazienti per incontrarsi senza correre il rischio di contagiarsi

Un’ennesima donazione dal comitato lucerino che, da tempo, si occupa di raccogliere fondi tra i cittadini per aiutare a migliorare il plesso Lastaria, in fase di ripresa dopo che anni fa ne fu decretata la chiusura.

La “tenda degli abbracci” consiste in un modulo con un telo in plastica trasparente che permette ai degenti di incontrare i propri cari in sicurezza, scongiurando ogni qualsivoglia rischio di contagio.

Il dottor Massimo Zanasi, capo dipartimento di Medicina Riabilitativa e direttore di Medicina, Geriatria e Lungo degenza del Lastaria, ha accolto con entusiasmo questa idea del comitato. Entusiasmo che è stato corrisposto dal Direttore generale del Riuniti Vitangelo Dattoli che ha dato via libera alla realizzazione di questo progetto vedrà la luce la settimana prossima.

L’idea è di installare due moduli: uno verrà installato tra i reparti di Medicina e Geriatria e l’altro all’ingresso della Lungo degenza, costantemente igienizzati ad ogni utilizzo e il flusso dei parenti sarà rigorosametne regolato".

Dare l’opportunità di far incontrare i parenti è, non solo un atto di umanità, ma anche un modo di tenere più alto l’umore dei degenti che, in questo periodo di emergenza sanitaria, restano isolati in ospedale. “Non si muore di solo Covid o di altre malattie: purtroppo si muore anche di solitudine”, conclude Zanasi.