"La ricerca è un'assicurazione della vita". Il grande obiettivo di Giannatempo: "Superare le 30mila euro"

Basta poco, anche solo una donazione di 10 centesimi per sostenere la causa di Telethon. Anche quest'anno si rinnova il sodalizio della Fondazione con Mercati di città. Dal 14 dicembre al 5 gennaio, presso tutti i punti vendita Mercati di Città-La Prima sarà possibile supportare la ricerca scientifica sulle malattie genetiche rare.

A ogni cliente che offrirà un contributo, Telethon offrirà in omaggio una una confezione di 4 "cuoricini di biscotto al cacao" Grondona; per i più esigenti invece c'è il cuore di cioccolato, disponibile nella versione fondente, al latte e al latte con granella di biscotto, prodotto da Caffarel, distribuito per una donazione minima di 12 euro.

"Non possiamo farne a meno di questo che è uno dei nostri appuntamenti più importanti. Sappiamo quanto è importante la ricerca, speriamo di migliorare il risultato dello scorso anno", commenta Luigi Giannatempo, Amministratore delegato dei Mercati di Città. Obiettivo, dunque, è quello di superare gli oltre 29800 euro raccolti nel 2020. Un risultato, allora, eccezionale perché giunto in un periodo particolare che non ha, però, scalfito l'immensa generosità della comunità di Foggia e provincia.

"Sono due anni che siamo circondati da una malattia sconosciuta che ci fa capire quanto sia fondamentale la ricerca scientifica, l'unica a poter regalare un futuro di speranza a ognuno di noi. Tutti insieme dobbiamo aiutare questa grande famiglia", spiega Antonella Squeo, coordinatrice di provinciale di Telethon, che cita Susanna Agnelli - fondatrice di Telethon - augurandosi di scrivere un giorno la parola cura accanto al nome di ogni malattia genetica.

"La ricerca è un'assicurazione della vita", racconta a FoggiaToday Michele Mastracchio, papà di Maria Pia, affetta dalla Sindrome di Williams, una malattia genetica caratterizzata da disturbi dello sviluppo, ritardo psicomotorio e dismorfismi facciali. Mastracchio, nel 2007, ha fondato la sezione Puglia-Basilicata dell'Associazione Italiana 'Sindrome di Williams'. "Sosteniamo Telethon e doniamo al 45510 per far crescere la ricerca e aiutare i tanti bambini e le loro famiglie che soffrono", l'appello della giovane Maria Pia.