"Pronto, sono Conte". Il premier ringrazia così Francesco e Grazia per aver ospitato i due turisti derubati: "Vi fa onore"

Una telefonata del tutto inaspettata, quella che hanno ricevuto, ieri mattina, Francesco Ferrazzano e la moglie Grazia, la coppia sannicandrese che nei giorni scorsi ha ospitato i due turisti cechi, vittime del furto dei documenti e dei loro averi, mentre erano intenti a fare delle foto turistiche a Torre Mileto.

Alle 13,30 circa del 16 agosto, Giuseppe Conte ha chiamato Francesco complimentandosi con lui e con la moglie per il gesto di solidarietà nei confronti degli ospiti della Repubblica Ceca.

"Un gesto che fa onore alla vostra terra ma anche a tutta l'Italia intera, nei confronti di un'altra nazione". Così il premier ha ringraziato la coppia garganica. "Spero che li abbiate portati a San Giovanni Rotondo, da Padre Pio" ha aggiunto il presidente del Consiglio dei Ministri nato a Volturara Appula ma cresciuto nella città di San Pio.

Al termine della conversazione il premier ha fatto sapere che ai due sposini stranieri donerà di tasca propria la cifra di 500 euro per permettere loro di ritornare in patria. I documenti erano stati ritrovati nei pressi di Gargano Blu da un avvocato di San Marco in Lamis.