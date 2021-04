Un teatro rurale all'aperto nella Roseto Valfortore completamente covid-free

Poco più di 1000 abitanti, Roseto Valfortore è uno dei quattro comuni della provincia di Foggia con Chieuti, Celle di San Vito e le Isole Tremiti, che bollettino regionale alla mano è completamente covid-free: zero contagi.

Zona del tartufo nero, al confine con la Campania, la cittadina governata dal sindaco Lucilla Parisi è tra i borghi più belli d’Italia.

Ed è anche il primo comune che in vista delle riaperture annunciate dal premier Mario Draghi, anche dei teatri all’aperto, realizzerà un teatro rurale all’aperto con lo scopo di promuovere la cultura in completa tranquillità, “compatibilmente con quella che oggi è la realtà in cui viviamo” spiegano dall’amministrazione comunale.,